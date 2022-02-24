Президент Белоруссии анонсировал совещание с военными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оперативно собирает совещание с военными, сообщает БелТА. До этого в пять часов утра 24 февраля состоялся телефонный разговор белорусского и российского лидеров.

В ходе разговора президент России Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе.

Встреча во Дворце Независимости начнётся через час, — информирует Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Позднее погранслужба Украины сообщала, что Вооружённые силы России атаковали границу с Белоруссией при поддержке армии РБ. Там добавили, что на их подразделения, наряды и пункты пропуска ведутся атаки «с применением артиллерии, тяжёлой техники и стрелкового оружия». В ведомстве добавили, что операция российских войск проходит «в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей».