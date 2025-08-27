Президент Азербайджана раскрыл, кто может построить дорогу в Нахчыван Алиев: строительство дороги в Нахчыван могут осуществить инвесторы из США

Строительство дороги, соединяющей большую часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, могут осуществить инвесторы из США, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya. Глава государства выразил уверенность, что после того, как глава Белого дома Дональд Трамп дал свое имя Зангезурскому коридору, он будет реализован в ближайшее время.

Что касается строительства физической инфраструктуры, я имею в виду железную дорогу, это не должно занять много времени, потому что протяженность маршрута составляет всего 42 км. Если бы мы это строили, мы бы сделали это за год, поскольку у нас больше опыта в строительстве железных дорог. Армении же, возможно, потребуется еще несколько лет, — отметил Алиев.

Он подчеркнул, что для Баку важно, чтобы железная дорога была построена, и чтобы были международные гарантии безопасности.

Иными словами, азербайджанцы, совершающие поездки из Нахчывана в основную часть страны или в обратную сторону, не должны испытывать дискомфорт. Они не должны переживать за свою безопасность, учитывая длительное противостояние и враждебность, — добавил Алиев.

Ранее президент США заявил, что Зангезурский коридор переименуют в «Маршрут Трампа» в рамках сотрудничества Вашингтона с Баку и Ереваном.

До этого стало известно, что Алиев и Трамп подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает создание стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства между Баку и Вашингтоном.