День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 09:52

Президент Азербайджана раскрыл, кто может построить дорогу в Нахчыван

Алиев: строительство дороги в Нахчыван могут осуществить инвесторы из США

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Строительство дороги, соединяющей большую часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, могут осуществить инвесторы из США, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев в интервью телеканалу Al Arabiya. Глава государства выразил уверенность, что после того, как глава Белого дома Дональд Трамп дал свое имя Зангезурскому коридору, он будет реализован в ближайшее время.

Что касается строительства физической инфраструктуры, я имею в виду железную дорогу, это не должно занять много времени, потому что протяженность маршрута составляет всего 42 км. Если бы мы это строили, мы бы сделали это за год, поскольку у нас больше опыта в строительстве железных дорог. Армении же, возможно, потребуется еще несколько лет, — отметил Алиев.

Он подчеркнул, что для Баку важно, чтобы железная дорога была построена, и чтобы были международные гарантии безопасности.

Иными словами, азербайджанцы, совершающие поездки из Нахчывана в основную часть страны или в обратную сторону, не должны испытывать дискомфорт. Они не должны переживать за свою безопасность, учитывая длительное противостояние и враждебность, — добавил Алиев.

Ранее президент США заявил, что Зангезурский коридор переименуют в «Маршрут Трампа» в рамках сотрудничества Вашингтона с Баку и Ереваном.

До этого стало известно, что Алиев и Трамп подписали меморандум о взаимопонимании. Документ подразумевает создание стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства между Баку и Вашингтоном.

Ильхам Алиев
Дональд Трамп
инвесторы
Азербайджан
дороги
строительство дорог
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Число эвакуированных людей на Сахалине достигло 37 человек
Женщина нашла скелет без головы за «Макдоналдсом»
Стало известно, когда могут начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС
В Саратовской области задержали работавшего на СБУ курьера-диверсанта
Российский титановый гигант ждет возвращения Boeing
Алиев назвал условие подписания мирного соглашения с Ереваном
Останкинская башня отмечает 25-летие страшного пожара
Актер из «Склифосовского» избил свою мать и попал под суд
Успение Пресвятой Богородицы: духовный смысл праздника
Аджика по-астрахански с медовой ноткой
Президент Азербайджана раскрыл, кто может построить дорогу в Нахчыван
В Петербурге захотели устранить лазейки для мигрантов-нарушителей
Эксперт объяснил разницу между ресурсами и нефтегазовыми запасами
Рублев предложил Медведеву поддержку после скандала на US Open
Россиян предупредили о схеме мошенничества с электронными дневниками
Депутат рассказал о штрафах за «самозахват» парковочных мест во дворе
На пике Победы погибших альпинистов больше, чем известно
«Фантастическая логика»: Захарова назвала «спонсоров» ударов по «Дружбе»
Пикантное конфитюрное ассорти из яблок на зиму
Омбудсмен ДНР объяснила, почему военнопленные не восстанавливают Донбасс
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 августа: где сбои в РФ

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.