Президент Армении вернулся к работе после медосмотра

https://static.news.ru/photo/0f4c33dc-834c-11eb-aa61-96000091f725_660.jpg Армен Саркисян Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян вернулся к исполнению обязанностей главы государства, пройдя медобследование.

«Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Саркисяна сообщает , что президента осматривали врачи в медцентре «Астхик». Администрация Саркисяна уточнила, что он «перешёл к обычному рабочему режиму».

Как сообщал NEWS.ru, Саркисяну пришлось обратиться к медикам из-за осложнений после перенесённого COVID-19. По некоторым данным, проблемы касались сердца.

Президент Армении заразился коронавирусом в Великобритании. В Соединённое Королевство он ездил для встречи Нового года с семьёй и внуками, а также для прохождения лечения. 13 января стало известно о госпитализации политика в Лондоне. Заболевание у него протекало в тяжёлой форме. У главы государства наблюдались типичные симптомы, включая высокую температуру и двустороннюю пневмонию. 13 февраля он вернулся в Армению и продолжил лечение уже в Ереване.