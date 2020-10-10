Президент Армении поблагодарил РФ за достижение перемирия в Карабахе

https://static.news.ru/photo/8c6de8f8-0aeb-11eb-84be-fa163e074e61_660.jpg Армен Саркисян Фото: Armpresident/facebook.com

Армянский лидер Армен Саркисян выразил особую благодарность президенту России Владимиру Путину и главе МИД РФ Сергею Лаврову за посредничество в достижении перемирия в Нагорном Карабахе.

Он выразил надежду на то, что режим прекращения огня, который начал действовать в регионе, станет началом процесса возвращения к миру, сообщае т ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации президента Армении.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, в результате состоявшихся в Москве консультаций Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня. Стороны условились прекратить боевые действия для обмена пленными и телами погибших. Кроме того, Баку и Ереван договорились начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию в регионе.

Режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу с 12:00 10 октября. Вскоре после этого министерства обороны обеих республик обвинили другу друга в его нарушении.