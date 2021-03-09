Президент Армении оспорил в КС увольнение главы Генштаба страны

https://static.news.ru/photo/f0fba9cc-8174-11eb-840c-96000091f725_660.jpg Армен Саркисян Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян обратился в Конституционный суд страны с целью оспорить увольнение главы Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом сообщает пресс-служба армянского лидера.

Утром в среду 10 марта стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке Гаспаряна. С этого дня он освобождён от занимаемой должности. Ранее Пашинян дважды предлагал Саркисяну уволить руководителя Генштаба, однако президент отказывался подписать соответствующий указ.

Предоставление заявления обусловлено имеющимися <...> проблемами, которые стали более очевидными в результате инициативы премьер-министра освободить от должности начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Армения Оника Гаспаряна и последовавших за этим конституционных правовых процессов, — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте президента.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Как ранее писал NEWS.ru, Никол Пашинян предложил провести референдум по вопросу новой конституции в октябре. Он считает, что переход от парламентской к полупрезидентской форме правления гарантирует стабильность в стране и исключит формирование внутриполитических кризисов.