Президент Армении обсудил с послом РФ соглашение по Карабаху

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Президент Армении Армен Саркисян провёл встречу с российским послом в Ереване Сергеем Копыркиным, в ходе которой стороны обсудили достигнутое соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Собеседники коснулись положений заявления, подписанного премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана, о полном прекращении огня и всех боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта, — приводит РИА Новости выдержку из сообщения пресс-службы армянского лидера.

Саркисян подчеркнул, что урегулирование карабахской проблемы — вопрос общенационального значения и важности. Президент также отметил большой вклад сопредседателей Минской группы ОБСЕ и России в урегулирование конфликта между Азербайджаном и Арменией.

Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян взял на себя ответственность за итоги военного конфликта в Нагорном Карабахе.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направит к зоне соприкосновения в регионе около 1900 миротворцев.

Полный текст совместного заявления президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе был опубликован на сайте Кремля.

В Ереване и других армянских городах люди вышли на акции протестов против данного решения. Представители оппозиции назвали мирное соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе «самой позорной страницей» в истории Армении и призвали сограждан выйти на митинг 11 ноября.