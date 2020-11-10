Премьер Армении взял на себя ответственность за произошедшее в Карабахе

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что несёт личную ответственность за то, к чему привёл конфликт в Нагорном Карабахе.

Выступая в прямом эфире в соцсети Facebook, глава армянского кабмина назвал итоги конфликта «большой катастрофой», однако он отметил, что сейчас для развития Армении и Нагорного Карабаха необходимо пересмотреть приоритеты.

Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться, — заявил он в прямом эфире Facebook.

Он подчеркнул, что сейчас важно обратить особое внимание на экономическое и гуманитарное развитие Армении и спорных регионов на границе с Азербайджаном.

Ранее NEWS.ru писал, что армянская оппозиция назвала мирное соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе «самой позорной страницей» в истории Армении. Преlставители оппозиции призвали сограждан выйти на митинг 11 ноября.

Прежде премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что столкновения между непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и Азербайджаном можно было предотвратить, если бы Ереван отдал пять районов вокруг Карабаха.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направит к зоне соприкосновения в регионе около 1900 миротворцев.

Полный текст совместного заявления президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна по ситуации в Нагорном Карабахе был опубликован на сайте Кремля.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.