В Армении назвали мирный договор с Баку «самой позорной страницей»

https://static.news.ru/photo/5020a622-2357-11eb-928f-fa163e074e61_660.jpg Фото: VAHRAM BAGHDASARYAN/РИА Новости

Армянская оппозиция заявила, что мирное соглашение между Азербайджаном, Арменией и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе является «самой позорной страницей» в истории Армении.

Самая позорная страница в нашей истории была написана вчера. За спинами солдат, защищающих на фронте своей кровью землю и государственность, и всех нас было подписано предательское соглашение, — приводит издание News.am текст заявления 17 оппозиционных партий Армении.

Представители оппозиции также призвали отказаться от провокаций и внутренних распрей и обратились к жителям Еревана с призывом выйти на митинг 11 ноября.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что столкновения между непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой (НКР) и Азербайджаном можно было предотвратить, если бы Ереван отдал пять районов вокруг Карабаха. Он также отметил, что мирное соглашение по Карабаху было подписано после рекомендации представителей армянской армии. По словам Пашиняна, военные отмечали, что в вооружённых силах существуют определённые проблемы. Для их решения нет ресурсов или перспектив.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин, Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Как позднее уточнил Ильхам Алиев, миротворческую миссию в Карабахе Россия будет проводить совместно с Турцией.

Как писал NEWS.ru, Алиев после подписания заявления об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе ещё раз напомнил Пашиняну о том, что Нагорный Карабах — это часть Азербайджана.