Президент Армении обсудил с Пашиняном проведение парламентских выборов

https://static.news.ru/photo/fa8bca16-83fa-11eb-9a74-96000091f725_660.jpg Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян провёл встречу с премьер-министром страны Николом Пашиняном. Как сообщает пресс-служба главы государства, был поднят ряд вопросов, включая возможность проведения парламентских выборов.

Отмечается, что инициатором встречи стал Саркисян. Он отметил необходимость стабилизировать текущее положение в стране.

Президент и премьер обсудили ситуацию в стране, способы её урегулировать и преодолеть внутриполитический кризис. В этом контексте была упомянута возможность проведения внеочередных парламентских выборов, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского лидера.

В Армении продолжается правительственный кризис. Он вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Оппозиция требует ухода Пашиняна со своей должности. Изначально поводом для этого послужило подписание им вместе с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Политика обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Как писал NEWS.ru, Гаспарян заявил, что продолжит службу в другом статусе. Военный добавил, что считает решение руководителя кабмина о своём увольнении противоречащим конституции страны. По его словам, государство выйдет из кризиса только после отставки Пашиняна и внеочередных выборов.