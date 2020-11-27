Пресс-секретарь Лукашенко привилась российской вакциной от коронавируса

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Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт привилась от коронавируса вакциной российского производства и испытала её действие в «красной зоне» ковидной больницы.

Видео из «красной зоны» сегодня передают двое: телеоператор, который недавно переболел и на днях закрыл больничный. Пресс-секретарь президента снимала сама, просто на телефон. Пул задумался, вроде ж не болела? А дело вот в чём. Наталья Эйсмонт вошла в группу, можно сказать, экспериментальную. Та, что начиналась с вакцинации премьера. В общем, от COVID-19 привита. Испытывает на себе российскую вакцину, — говорится в сообщении Telegram-канала «Пул первого».

Эйсмонт вместе с Лукашенко 27 ноября посетили «красную зону» 6-й горбольницы в Минске, где белорусский лидер пообщался с инфицированными коронавирусом и ответил на вопросы медиков.

В сентябре российской вакциной от коронавируса привился премьер-министр Белоруссии Роман Головченко.

Вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» началось в Белоруссии 1 октября. В общей сложности 100 жителей республики смогут бесплатно вакцинироваться от COVID-19.

В начале ноября Лукашенко предложил российскому коллеге Владимиру Путину организовать в Белоруссии производство вакцины против коронавируса с использованием технологий РФ. Путин предложение поддержал. Первую партию вакцины в республике намерены произвести уже в текущем году.

Как писал NEWS.ru, власти Белоруссии намерены на первом этапе закупить у России 100 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом заявил Роман Головченко. В дальнейшем Минск планирует наращивать объёмы закупок. Что касается цены, то по словам Головченко, этот параметр в настоящее время обсуждается. Он зависит от того, будет ли белорусская сторона приобретать уже готовую вакцину или же купит её компоненты и будет производить препарат самостоятельно.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата.