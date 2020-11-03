Минск закупит 100 тысяч доз российской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/aadfb702-1da2-11eb-b63d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Власти Белоруссии намерены на первом этапе закупить у России 100 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом заявил премьер-министр республики Роман Головченко.

В дальнейшем Минск планирует наращивать объёмы закупок. Что касается цены, то по словам Головченко, этот параметр в настоящее время обсуждается. Он зависит от того, будет ли белорусская сторона приобретать уже готовую вакцину или же купит её компоненты и будет производить препарат самостоятельно, пояснил премьер в эфире телеканала «Беларусь 1».

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата.

Ранее NEWS.ru писал, что страны ЕС решили не приобретать вакцины от COVID-19, произведённые в России или Китае. При этом, по словам представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, в Венгрии всё же рассматривают такую возможность. Страна закупит российскую вакцину, если она получит сертификат ЕС.