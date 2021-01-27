Премьер Казахстана поручил выпустить опытную партию вакцины QazCovid-in

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил выпустить опытную партию вакцины от коронавируса QazCovid-in.
По данным пресс-службы главы казахстанского правительства, соответствующее поручение было дано после селекторного заседания межведомственной комиссии по борьбе с пандемией.
Выпуском опытной партии препарата займётся Министерство образования и науки на базе Института проблем биологической безопасности, а опытно-промышленная партия будет выпущена на производственной площадке ТОО «НПП „Антиген“».
Обеспечение производства вакцины и проведение массовой вакцинации населения являются основными задачами правительства в сфере здравоохранения на сегодняшний день, — подчеркнул премьер-министр.
Ранее NEWS.ru писал, что Казахстан начал производство первой партии российской вакцины «Спутник V». Объём составит 90 тысяч доз. С 1 февраля в стране начнётся вакцинация против COVID с использованием российской вакцины «Спутник V».