Премьер Казахстана поручил выпустить опытную партию вакцины QazCovid-in

https://static.news.ru/photo/bed6e328-6142-11eb-9552-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yakov Fedorov/wikipedia.org

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин поручил выпустить опытную партию вакцины от коронавируса QazCovid-in.

По данным пресс-службы главы казахстанского правительства, соответствующее поручение было дано после селекторного заседания межведомственной комиссии по борьбе с пандемией.

Выпуском опытной партии препарата займётся Министерство образования и науки на базе Института проблем биологической безопасности, а опытно-промышленная партия будет выпущена на производственной площадке ТОО «НПП „Антиген“».

Обеспечение производства вакцины и проведение массовой вакцинации населения являются основными задачами правительства в сфере здравоохранения на сегодняшний день, — подчеркнул премьер-министр.

Ранее NEWS.ru писал, что Казахстан начал производство первой партии российской вакцины «Спутник V». Объём составит 90 тысяч доз. С 1 февраля в стране начнётся вакцинация против COVID с использованием российской вакцины «Спутник V».