Премьер Белоруссии приехал на забастовку работников МАЗа

https://static.news.ru/photo/146a511c-de26-11ea-b9d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Чай з малинавым варэннем/vk.com

Белорусский премьер-министр Александр Головченко прибыл на Минский автомобильный завод (МАЗ), рабочие которого вышли на забастовку на фоне прошедших выборов президента.

Во время собрания бастующие высказали свои требования.

Должны быть все отпущены! Правильно? Правильно! Мы требуем не экономических каких-то благ, не дополнительных 100 рублей на карточки, — подчеркнули рабочие.

Они также скандировали слово «уходи», сообщает Sputnik Беларусь.

Ранее сообщалось, что в стране объявлена трудовая забастовка, в которой приняли участие работники БелАЗа, МАЗа и ряда других предприятий.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране могут негативно отразиться на производстве и снизить конкурентоспособность предприятий. По его словам, если на несколько дней остановится работа завода удобрений «Беларуськалий» и таких предприятий, как МТЗ МАЗ и других, этим тут же воспользуются производители из России, США, Канады, Германии.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. Недовольство демонстрантов вызвано итогами голосования, свидетельствующими о победе Лукашенко. Между митингующими и силовиками происходят стычки, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон.