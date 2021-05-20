Премьер Азербайджана высоко оценил роль России в урегулировании в Карабахе

https://static.news.ru/photo/71e18816-b962-11eb-9d96-96000091f725_660.jpg Премьер-министр Азербайджана Али Асадов и посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников (слева направо на первом плане) Фото: Илья Питалев/POOL/ТАСС

Азербайджан высоко оценивает роль Российской Федерации в урегулировании вокруг Карабаха и привержен выполнению обязательств в рамках трёхстороннего заявления. Об этом заявил в четверг премьер-министр страны Али Асадов на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным, передаёт информбюро Report.

Правительство Азербайджана высоко оценивает ту роль, которую сыграла РФ во время войны. Мы высоко оцениваем и полностью привержены выполнению тех обязательств, которые отмечены в заявлении от 9 ноября, подписанном президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, — сказал азербайджанский премьер.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября глава Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее в ходе визита в Москву Асадов отмечал, что Азербайджан сохраняет приверженность трёхстороннему соглашению по Нагорному Карабаху.