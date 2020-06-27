Премьер Азербайджана сообщил о позитивной динамике в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/153a6b14-b87d-11ea-81a7-fa163e074e61_660.jpg Али Асадов Фото: nk.gov.az

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов сообщил о положительной динамике в борьбе с пандемией коронавируса. Однако он продолжает настаивать на необходимости увеличения койко-мест для новых больных.

С середины июня в стране увеличились случаи заражения коронавирусной инфекцией, и это вызывает серьёзное беспокойство у правительства. В результате работы, проделанной после введения в Азербайджане карантинного режима, за последний период наблюдается позитивная тенденция в борьбе с распространением COVID-19, — цитирует его «Интерфакс».

На сегодняшний день жители многих регионов страны могут покидать свои квартиры только на основе СМС-разрешений и специальных пропусков. В большинстве регионов запрещена деятельность торговых центров, общепита, парикмахерских, музеев и салонов красоты.

Как информировал NEWS.ru, россияне, которые застряли в Азербайджане из-за коронавируса, могут остаться в стране до открытия границ без необходимости продлевать разрешение на пребывание.