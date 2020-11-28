Правозащитники сообщили о задержании почти 150 активистов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/d7185c3c-324e-11eb-a729-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Согласно информации правозащитной организации «Весна», во время воскресных акций протестов в Минске и других населённых пунктах Белоруссии задержаны около 150 участников демонстраций.

На сайте организации опубликованы списки задержанных, по состоянию на 17:15 по московскому времени в списке фигурируют 149 фамилий. Задержания проходят в Минске, Гродно, Витебске, Бресте, Лиде и Боровлянах.

Вся официальная информация будет вечером, — сообщили ТАСС в правоохранительных органах в ответ на запрос о подтверждении информации по задержанным.

Появились сообщения о том, что среди задержанных 29 ноября фигурирует член экономической группы Координационного совета белорусской оппозиции Дмитрий Крук. О его задержании сообщил в Telegram-канале Координационный совет, его имя фигурирует в списках задержанных организации «Весна».

Ранее NEWS.ru писал, что силовики начали разгонять акции протестов в Минске.

С 9 августа в республике проходят акции протеста против победы действующего президента на очередных выборах. Вышедшие на улицы считают, что во время процедуры голосования имели место фальсификации, поэтому пост главы государства должна занять кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Лукашенко руководит Белоруссией с 1994 года.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Лукашенко заявил, что не будет находиться у руля страны при новой конституции. При этом он подчеркнул, что не допустит, чтобы при принятии нового основного закона страны кто-то сфальшивил, а потом сфабриковал выборы.