Правозащитники рассказали о десятках задержанных на митингах в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/464edf96-37cb-11eb-88c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Силовики задержали 6 декабря 2020 года свыше 40 человек во время протестов в Белоруссии, рассказали представители правозащитного центра «Весна». Власти республики не зарегистрировали организацию.

На данный момент в перечне 45 имён. Граждан доставляли в РУВД в Минске, Бресте и Гродно. Представители портала отметили, что в милицию также привезли корреспондентов местного информационного агентства БелаПАН Сергея Людкевича и Марию Хоревич. Кроме того, «Весна» заявляет , что в Советском РУВД Минска находится 73-летняя оппозиционерка Нина Багинская.

Ранее корреспондентов информационных агентств РИА Новости и «Интерфакс-Запад», задержанных в Минске 6 декабря в ходе освещения несанкционированной протестной акции, отпустили из Заводского РУВД столицы Белоруссии. Об этом рассказала журналистам по телефону одна из сотрудниц ИА. Позже стало известно, что несколько человек пойманы в Минске в жилых районах Брилевичи и Лебяжий во время воскресной акции протеста «Марш воли». В ГУВД Мингорисполкома ситуацию пока не комментируют.

Накануне объявленного шествия «Марш воли» сотрудники силовых ведомств взяли под контроль центр Минска и другие районы города. Кроме того, в столицу движется военная техника. О её появлении сообщили очевидцы. Заметили военных и в спальных районах города — Малиновке, Серебрянке, Каменной Горке. По некоторым данным, колонна выдвинулась из Уручья, где базируется войсковая часть 3214 внутренних войск МВД республики.

Ранее NEWS.ru писал, что в центр города перед началом протестных акций по уже сложившейся за четыре месяца традиции была направлена военная техника.

Протестные акции в Белоруссии идут уже четыре месяца после проведения в стране 4 августа президентских выборов. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными.