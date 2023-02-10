Правительство Молдавии уходит в отставку Премьер Молдавии Гаврилица ушла в отставку

Фото: IMAGO/FOT. TEDI/NEWSPIX.PL/Global Look Press

Наталья Гаврилица

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица объявила об уходе в отставку. Вместе с ней свои посты покинут другие члены правительства, передает РИА Новости. По словам главы молдавского кабмина, на протяжении всего периода работы она чувствовала поддержку от международных партнеров, но не от населения.

Спустя полтора года во главе этого правительства пришло время объявить о моей отставке с этой должности, — сказала Гаврилица.

В ходе экстренного собрания кабинета министров 10 февраля она подчеркнула, что Молдавия должна сконцентрироваться на евроинтеграции. По ее словам, переговоры по вступлению государства в ЕС нужно начать до конца 2023 года. Кроме того, политик призвала сосредоточиться на обеспечении безопасности. В частности, речь идет о работе в области энергетики.

После подачи в отставку Гаврилица должна назначить консультации с парламентскими партиями, чтобы выбрать нового кандидата на ее пост, который за 15 дней представит парламенту свою команду и программу.

Ранее президент страны Майя Санду на вопрос о возможности вступления в НАТО сказала, что Молдавия может отказаться от нейтралитета ради присоединения к «крупному альянсу». По ее словам, задуматься о принятии такого решения Кишинев заставляет украинский конфликт.