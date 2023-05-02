Пожар произошел на газоперерабатывающем заводе в Казахстане Четыре человека пострадали при пожаре на газоперерабатывающем заводе в Казахстане

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Пожар произошел на газоконденсатном месторождении Жанадол в Актюбинской области Казахстана. В результате инцидента пострадали четверо рабочих, они госпитализированы с ожогами. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По ее данным, сигнал о возгорании поступил днем 1 мая.

Четверо рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в тушении пожара задействовали 52 спасателей и девять единиц специальной техники.

Ранее сообщалось о том, что мазут и мусор загорелись на территории бывшего завода в Красноармейске Саратовской области. Площадь пожара составила 100 кв. м.

В Омске произошел пожар на складе по производству пластика. Площадь возгорания составляла 3,5 тысячи квадратных метров. С огнем боролись 96 спасателей, задействовали 26 единиц техники. На ликвидацию пламени ушло больше 12 часов. Никто не пострадал.