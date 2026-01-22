Посол Белоруссии в России получил новые полномочия Лукашенко наделил Селиверстова новыми полномочиями в России

Новый посол Белоруссии в России Юрия Селиверстова Юрий Селиверстов назначен полномочиями вице-премьера по вопросам отношений с РФ. Соответствующее решение принял президент Белоруссии Александр Лукашенко, сказано на сайте лидера.