22 января 2026 в 18:56

Посол Белоруссии в России получил новые полномочия

Лукашенко наделил Селиверстова новыми полномочиями в России

Юрий Селиверстов Юрий Селиверстов Фото: РИА Новости / БелТА
Новый посол Белоруссии в России Юрия Селиверстова Юрий Селиверстов назначен полномочиями вице-премьера по вопросам отношений с РФ. Соответствующее решение принял президент Белоруссии Александр Лукашенко, сказано на сайте лидера.

Юрий Селиверстов наделен полномочиями заместителя премьер-министра по вопросам деятельности Белоруссии в рамках Союзного государства и отношений с Россией. Он также будет осуществлять координацию деятельности республиканских органов госуправления в органах Союзного государства, — сообщили власти.

