Посол Белоруссии в Испании выступил за пересчёт итогов голосования

https://static.news.ru/photo/4894cf7a-e16a-11ea-a97d-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Белорусский посол в Испании Павел Пустовой считает необходимым устроить пересчёт результатов голосования на минувших президентских выборах. Также он заявил о необходимости провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто избивал мирных демонстрантов, провоцировал жестокость силовиков, издевался над задержанными и угрожал близким участников акций протеста.

Отвечая на часто задаваемый, к сожалению не лично и не в рамках приличия, вопрос о событиях в Беларуси, хочу отметить, что такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века, — приводит слова дипломата официальная группа посольства в Facebook.

Он также призвал соотечественников, которые находятся в Испании, не нагнетать истерию и озлобленность, а в спокойной и мирной обстановке обсудить все волнующие проблемы. Также Пустовой отметил, что не собирается менять официальную госсимволику на здании посольства на бело-красно-белую. Он объяснил это тем, что красно-зелёный флаг была принят на референдуме.

Ранее стало известно об отставке посла Белоруссии в Словакии. Игорь Лещеня заявил, что сам написал соответствующее заявление. Два дня назад дипломат публично поддержал протестующих в республике граждан. Кроме того, известно, что глава белорусского МИД Владимир Макей предложил уволиться двум сотрудникам ведомства, которые накануне вышли с пикетом перед зданием министерства в Минске в знак солидарности с демонстрантами, писал NEWS.ru.