Пётр Порошенко Пётр Порошенко Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Украины не видят возможных последствий принятия текста по имплементации «формулы Штайнмайера». Так считает бывший украинский президент, депутат Пётр Порошенко.

Парламентарий пояснил, что представители правящей партии «Слуга народа» сами называли в своих выступлениях эту «формулу» российской, передаёт «Интерфакс».

Они сказали, что этой формулы не существует, это означает, что чёткого понимания у власти, что случилось вчера, до сих пор нет, — сказал Порошенко.

По словам политика, после заявления о подписании документа появилось огромное количество комментариев.

Начиная от господина Лаврова, что они сделают на территории оккупированного Донбасса своё Приднестровье, и заканчивая главарями террористических группировок, что после того как Украина признала «формулу Штайнмайера», они уже толкуют это как право народа Донбасса на самоопределение, — отметил Порошенко.

Допустить такого развития событий нельзя, считает он. Депутат полагает, что ситуацию необходимо обсудить с главой МИД Украины, начальником Генштаба, генпрокурором и президентом.

Порошенко подчеркнул, что «в вопросах отпора российской агрессии Украина должна быть единой».

1 октября в Минске украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера» на очередном заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Эта «формула» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Она получила название в честь Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел Германии, при котором были подписаны Минские соглашения.

Ранее News.ru писал, что глава западной делегации выразил разочарование президентом Владимиром Зеленским по Крыму.

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