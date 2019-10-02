Власти Украины не видят возможных последствий принятия текста по имплементации «формулы Штайнмайера». Так считает бывший украинский президент, депутат Пётр Порошенко.
Парламентарий пояснил, что представители правящей партии «Слуга народа» сами называли в своих выступлениях эту «формулу» российской, передаёт «
Они сказали, что этой формулы не существует, это означает, что чёткого понимания у власти, что случилось вчера, до сих пор нет, — сказал Порошенко.
По словам политика, после заявления о подписании документа появилось огромное количество комментариев.
Начиная от господина Лаврова, что они сделают на территории оккупированного Донбасса своё Приднестровье, и заканчивая главарями террористических группировок, что после того как Украина признала «формулу Штайнмайера», они уже толкуют это как право народа Донбасса на самоопределение, — отметил Порошенко.
Допустить такого развития событий нельзя, считает он. Депутат полагает, что ситуацию необходимо обсудить с главой МИД Украины, начальником Генштаба, генпрокурором и президентом.
Порошенко подчеркнул, что «в вопросах отпора российской агрессии Украина должна быть единой».
1 октября в Минске украинская делегация подписала «формулу Штайнмайера» на очередном заседании контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Эта «формула» определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса. Она получила название в честь Франка-Вальтера Штайнмайера, бывшего министра иностранных дел Германии, при котором были подписаны Минские соглашения.
Ранее News.ru писал, что глава западной делегации выразил разочарование президентом Владимиром Зеленским по Крыму.
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