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Пресс-секретарь бывшего президента Украины и представителя государства в Трёхсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер опубликовала на своей странице в социальной сети копию его письма о принятии «формулы Штайнмайера».

Документ был направлен на имя спецпредставителя главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Украине и представителя ОБСЕ в ТКГ Мартина Сайдика. В письме Кучма подчёркивает, что текст...