Помощник президента Азербайджана раскритиковал работу Минской группы

https://static.news.ru/photo/a3853fa4-1087-11eb-91c6-fa163e074e61_660.jpg Хикмет Гаджиев Фото: haqqin.az

Азербайджан считает неэффективной работу Минской группой ОБСЕ. По этой причине Баку не ставит вопрос об изменении международного посредничества по урегулированию конфликта в Карабахе, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Журналисты спросили у него, намерены ли в Баку поставить вопрос о включении Турции в состав международных посредников для урегулирования карабахского конфликта наряду с Россией, США и Францией.

В настоящее время мы не призываем к изменению никакого формата в отношении Минской группы, — ответил Гаджиев.

Политик назвал этот вопрос обоснованным и подчеркнул, что после 30 лет Минский формат «не продемонстрировал себя достаточно эффективным».

Разрешение этого конфликта не достигнуто, и нынешняя эскалация конфликта является одной из причин неэффективности деятельности Минской группы и минского процесса в целом, — цитирует ТАСС помощника президента Азербайджана.

По его словам, Баку призывал сопредседателей Минской группы прилагать больше усилий для урегулирования конфликта. Азербайджан надеется, что все члены Минской группы станут активно участвовать в этом процессе и не будут просто пассивными наблюдателями.

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для мирного урегулирования карабахского конфликта. Её сопредседателями в настоящее время являются Россия, Франция и США. Также в организацию входят Белоруссия, Швеция, Финляндия, Турция, Италия, Германия, Армения и Азербайджан.

NEWS.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев считает невозможным урегулировать конфликт в Карабахе без участия Турции. По его словам, держать Анкару в стороне от этого процесса «неправильно и невозможно».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.