Полиция Армении на фоне стычек призывает не нарушать закон

Фото: Александр Патрин/ТАСС

Ситуация в Армении

У здания правительства Армении начались стычки с полицией, демонстранты пытаются попасть внутрь, сообщает ТАСС. МВД страны тем временем призывает людей воздержаться от неправомерных действий.

Призываем вас не поддаваться на возможные провокации, призывы и поступки, провоцирующие незаконные действия во время массовой акции. <…> МВД будет выполнять свои функции, направленные на обеспечение общественного порядка, которые будут более эффективны в случае высокой гражданской сознательности и поддержки нашего общества, — говорится в официальном сообщении полиции.

Протестующие на площади Республики требуют от премьер-министра страны Никола Пашиняна вмешаться в конфликт в Карабахе и скандируют антиправительственные лозунги.

Ранее член комитета Госдумы РФ по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что МИД России должен организовать встречу лидеров Армении и Азербайджана Ильхама Алиева и Никола Пашиняна для прекращения эскалации в Карабахе. Он добавил, что российские миротворцы, находящиеся в регионе, в состоянии не допустить разрастания вооруженного конфликта.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. Отмечается, что о проведении антитеррористических мероприятий проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.