«Подруги сидят как мыши по домам»: уроженка Алма-Аты о ситуации в городе

Живущая в России уроженка казахстанской Алма-Аты в беседе с NEWS.ru на условиях анонимности заявила, что в городе «идёт зачистка, подруги сидят как мыши по домам, все закрылись и забаррикадировались, в магазинах продуктов нет, так как город парализован». Она отметила, что знакомые ей рассказали до отключения Интернета о периодических перестрелках на улицах Алма-Аты.

Мои подруги сидят как мыши по домам. В Алматы идёт зачистка. Страшно. Все закрылись и забаррикадировались. В магазинах продуктов нет, потому что город парализован. Слышны время от времени перестрелки. Мне 5 января, ещё до отключения Интернета, звонила приятельница, она казашка. В таком же положении. Страх. Люди, у которых хорошие дома, машины, очень боятся, что могут завалиться какие-нибудь «обиженные, униженные» и натворят бед, — подчеркнула собеседница.

Женщина добавила, что в одном из коттеджных городков мужчины начали самостоятельно патрулировать «улочки», а «нормальные законопослушные люди сидят по домам», так как не хотят попасть под «шальную пулю».

Все мои друзья вздохнули с облегчением, когда узнали, что зашли миротворцы. <...> Настроения ещё до этих событий были чемоданные. <...> Слава богу, ни с кем из моих близких и друзей русскоговорящих не было инцидентов из-за незнания языка. Хотя всё сложнее становится. Языковая среда меняется. Обидно, что наши дети и молодёжь и казахский не знают, и русский забывают. Безграмотность процветает. Выпускникам казахстанских школ всё сложнее поступать в вузы за пределами Казахстана, — подытожила уроженка Алма-Аты.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В республике ввели режим чрезвычайного положения, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ позже распорядился направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения Токаева.

Ранее Токаев также сообщил об иностранных боевиках, которые приняли участие в массовых протестных акциях на территории республики. Отмечается, что их финансируют из-за рубежа. Об этом президент рассказал в новом обращении к гражданам.