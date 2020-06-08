Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь вспомнил о коронавирусе. Глава государства, долгое время принципиально отказывавшийся от строгих мер по сдерживанию эпидемии в своей стране, теперь в очередной раз заявляет, что действовал верно. Однако слова эти звучат на фоне всё более сомнительной президентской кампании и других проблем, с которыми сталкивается Минск. Похоже, Лукашенко освоил новый риторический приём ради удержания власти — особенно на фоне усиления его противников.

В Белоруссии продолжается предвыборная президентская кампания. Хотя мало кто сомневается в том, что действующий глава государства Александр Лукашенко пойдёт на шестой срок, определённая интрига всё же существует. Так, например, 8 июня стало известно, что белорусский оппозиционер и бывший руководитель Парка высоких технологий Валерий Цепкало собрал более 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения его кандидатуры на предстоящих выборах. Это вновь подтверждает, что у действующего лидера появился серьёзный конкурент. Ранее необходимый порог преодолел и бывший глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. Лукашенко в этих условиях, впрочем, делает вид, что соперников не замечает, — взамен он акцентирует внимание на собственных успехах.

Вы помните мои эти шутки, которые потом неизвестно во что превратили. Типа «трактор вылечит, не шумите, не кричите, не галдите, лучше в баню сходите». Ну в шутку так было сказано. Но это было бредом «батьки», который, видите ли, безумный и не знает, как лечить людей. Хотя за этими фразами были очень серьёзные вещи, — заявил он.

Однако не все согласны с белорусским лидером. Ещё в мае представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Белоруссии Батыр Бердыклычев отмечал, что в республике наблюдается один из самых быстрых приростов числа заражённых коронавирусом по сравнению с другими странами. Спустя месяц с лишним ситуация не изменилась: отказавшаяся от жёстких ограничительных мер Белоруссия по-прежнему находится в числе лидеров по количеству заболевших в сутки.

В этой связи попытка сыграть на «достижениях» в борьбе с коронавирусом может обернутся для Лукашенко новыми проблемами.

С одной стороны, действия, а точнее, бездействие Минска не может не беспокоить граничащую с Белоруссией Россию. С другой, упорное нежелание Лукашенко вводить ограничения, очевидно, беспокоит и Запад. И для европейских партнёров это не единственная претензия к белорусским властям: недавние разгоны пикетов и аресты активистов уже успели вызвать критику со стороны ОБСЕ. Другим важным фактором стало решение Минска оградить население от «вредящей» государству информации, то есть фактически ввести цензуру. Всё это вкупе может способствовать тому, что за Лукашенко вновь закрепится прозвище «последнего диктатора Европы».

В то же время сам президент, похоже, за свой имидж в предвкушении шестого срока не слишком переживает. Ранее аналитики уже высказывали мнение, что главной задачей после удержания поста Лукашенко поставит передачу власти своему сыну Николаю. Частые появления последнего в медийном пространстве в мае-июне косвенно подтверждают эти прогнозы. О Николае, например, уже рассказал его хоккейный тренер, отметивший, среди прочего, целеустремлённость сына Лукашенко.

В этом свете постоянные попытки перевести публичную дискуссию с темы предстоящих выборов на тему коронавируса выглядят со стороны белорусского президента вполне логичными. В борьбе с эпидемией он уже ничего принципиально нового сделать не может, но отвлечь внимание от августовского голосования — вполне способен. Впрочем, и здесь для Лукашенко кроется подвох: напоминание о (неудачном) противостоянии коронавирусу, которое привело к многочисленным человеческим жертвам, — лишний раздражитель даже для прежде лояльного электората. Возможно, для убедительной победы в августе президенту стоило бы сосредоточиться на других темах. С другой стороны, когда речь идёт о шестом сроке подряд, убедительность менее важна, чем сам факт сохранения за собой руководящего поста.