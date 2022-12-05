По всей Молдавии происходят отключения света

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По всей Молдавии происходят массовые сбои в энергосистеме, сообщает госпредприятие «Молдэлектрика» в соцсетях. Предприятие предупреждает об отключениях света в стране. На данный момент сообщения о мигающем свете поступают через социальные сети из разных районов республики.

Сообщаем о сбоях в энергосистеме. Возможны отключения электроэнергии, — информирует предприятие.

23 ноября Министерство иностранных дел Молдавии вызвало посла России Олега Васнецова для дачи объяснений в связи с массовыми отключениями света на территории страны, сообщил глава ведомства Ники Попеску. По его словам, свет мог пропасть в результате обстрелов энергообъектов на Украине. Президент Молдавии Майя Санду также обвинила Москву в отключении электричества в стране. По ее словам, «Россия оставила Молдову в темноте».

Как сообщают местные СМИ, в результате отключения электричества в Кишиневе перестали работать светофоры. Из-за этого на дорогах образовались пробки. Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что в стране наблюдаются отключения электроэнергии.