https://static.news.ru/photo/041a8aae-bde6-11e9-a941-fa163e074e61_660.jpg Пётр Порошенко Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Суд в Украине разрешил допросить экс-президента Петра Порошенко с использованием полиграфа.

Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Было решение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но здесь важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии, — ответили в пресс-службе ведомства.

12 августа Порошенко уже был допрошен в Госбюро расследований по делу о возможном уклонении отуплаты налогов при покупке телеканала «Прямой». Директор Госбюро Роман Труба предположил, что следующий допрос может пройти с применением телеграфа.

Всего против Порошенко и других высокопоставленных лиц расследуется 11 уголовных дел.

Ранее News.ru писал о том, что Порошенко заявил о попытках рейдерского захвата телеканала «Прямой».