Первый космонавт-казах Аубакиров призвал ввести войска ОДКБ в Казахстан

Казахстану необходимо обратиться за помощью в ОДКБ, заявил Герой Казахстана, первый казах-космонавт Токтар Аубакиров. Он уточнил, что следует ввести на территорию Казахстана войска организации, в том числе российские, поскольку силовые ведомства республики не могут справиться с беспорядками.

Давайте прибегнем к помощи тех, с кем мы заключили договор. Этот договор есть ОДКБ. Если сюда войдут войска ОДКБ, лишним не будет, — заявил Токтар Аубакиров в эфире государственного телеканала «Хабар 24».

Он отметил, что протестующие разрушили Алма-Ату, "самый цветущий город, гордость, культурный центр". Также он напомнил о разрушении магазинов и факте, что военных, молодых курсантов, раздели в ходе погромов.

Надо звать из большого объединения. Не из одной страны. Если войдёт одна страна, наши соседи, тогда они не выйдут. Пусть это большое объединение войдёт и поможет нам с войсками, - сказал он.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры.