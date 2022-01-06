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Перелом в лучшую сторону: генсек ОДКБ оценил ситуацию в Казахстане

Генсек ОДКБ Зась сообщил о «переломе в лучшую сторону» ситуации в Казахстане
23:23, 06 января 2022
Перелом в лучшую сторону: генсек ОДКБ оценил ситуацию в Казахстане Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Переломом в лучшую сторону назвал происходящее в настоящее время в Казахстане генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Своё мнение он высказал в интервью РИА Новости. При этом Зась подчеркнул, что казахстанским коллегам тяжело и им необходимо помочь.

Ситуация сложная, но уже можно делать осторожный вывод на основе событий, которые происходили ночью и сегодня днём <...>. Определённый перелом уже наблюдается, в лучшую сторону. И в итоге, как мы надеемся, эта тенденция будет укрепляться, — сказал Зась.

На вопрос, произошли ли улучшения в связи с вводом в республику Коллективных миротворческих сил ОДКБ, он предположил, что да.

Хотелось бы думать, что в том числе и с помощью ОДКБ. Но сейчас там казахстанские силы справляются. Тяжело им, конечно, поэтому надо помочь, — сказал он.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате идут столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков введён на территории всего Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан.

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