https://static.news.ru/photo/5d35745e-c3e6-11e9-9760-fa163e074e61_660.jpg Игорь Додон Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Президент Молдавии Игорь Додон соберёт срочное заседание Высшего совета безопасности из-за перепродажи кишинёвского международного аэропорта. Его приобрела компания Натаниэля Ротшильда.

В ходе заседания будут обсуждены риски, связанные с этой сделкой, и решения по возврату аэропорта в государственное управление.

Прошу все государственные органы подготовить информацию, касающуюся этой сделки, посредством которой была продана компания, виновная в беззакониях в аэропорту, включая контрабанду товаров и бегство преступников, а право на концессию на оставшиеся 43 года было переуступлено другой компании, — написал глава государства в Facebook.

Единственный в стране международный аэропорт находится в концессии сроком на 49 лет у компании «Авиа-инвест» с 2013 года. Арендатор обязался инвестировать в развитие комплекса около €245 млн, увеличить объём транзитного пассажиропотока аэропорта на 1,5 млн человек в год, а также отчислять государству 1% от доходов. 19 августа 95% её акций купила инвестиционная компания в сфере недвижимости NR Investments Ltd с главным офисом в Гернси (Нормандские острова).

Ранее, как писал News.ru, Додон объявил о новом этапе молдавско-российских отношений. По его словам, это стало возможно благодаря созданию в республике парламентского большинства и формированию правительства национального согласия.