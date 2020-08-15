Патриарх Кирилл молится о прекращении противостояния в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/96b8c57c-dee9-11ea-ad1b-fa163e074e61_660.jpg Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о скорейшем прекращении общественного противостояния в Белоруссии, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

По его словам, патриарх уверен, что епископат и духовенство Белорусской Православной Церкви могут внести важный вклад в дело примирения. Власть и все общественные силы, заботящиеся о благе народа, должны вступить в диалог для преодоления возникшего напряжения, написал Легойда в своём Telegram-канале.

Протестные акции начались в Белоруссии 9 августа после президентских выборов. Недовольство демонстрантов вызвано итогами голосования, свидетельствующими о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Между митингующими и силовиками происходят стычки, в которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Более шести тысяч протестующих задержаны.

Ранее NEWS.ru писал, что площадь Независимости в центре белорусской столицы, где 14 августа прошёл многотысячный митинг несогласных с официальными результатами выборов главы республики, 15 числа вновь стала местом массовой акции. Граждане постепенно стягиваются на место сбора. Некоторые в руках несут плакаты с надписью «Страна без насилия».