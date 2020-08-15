Протестующие вновь идут на площадь Независимости в центре Минска

Площадь Независимости в центре белорусской столицы, где 14 августа прошла многотысячный митинг несогласных с официальными результатами выборов главы республики, 15 числа вновь стала местом массовой акции. Граждане постепенно стягиваются на место сбора. Некоторые в руках несут плакаты с надписью «Страна без насилия».
Силовиков на улицах города пока не видно,
Многие живой цепью стоят вдоль улицы Притыцкого, некоторые поднялись на прилегающий холм и сидят на нём. Собравшиеся держат в руках красно-белые флаги и цветы, возлагают их к выходу из станции метрополитена, где образован стихийный мемориал. На брусчатке появилась огромная белая надпись: «Не забудем». Из-за митинга на Пушкинской площади образовались многокилометровые пробки.
Поводом для массовых протестов в республике послужили итоги выборов главы государства, которые состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.
При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица белорусского происхождения Диана Арбенина поддержала жителей Белоруссии и высказалась за прекращение насилия в стране.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов.
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