Протестующие вновь идут на площадь Независимости в центре Минска

https://static.news.ru/photo/13782972-dee5-11ea-895a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Площадь Независимости в центре белорусской столицы, где 14 августа прошла многотысячный митинг несогласных с официальными результатами выборов главы республики, 15 числа вновь стала местом массовой акции. Граждане постепенно стягиваются на место сбора. Некоторые в руках несут плакаты с надписью «Страна без насилия».

Силовиков на улицах города пока не видно, передаёт корреспондент ТАСС. Также стражей порядка не наблюдается и на Пушкинской площади, где проходит траурный митинг в память о погибшем там одном из протестующих — ни ОМОНа, ни ГАИ, ни представителей других подразделений.

Многие живой цепью стоят вдоль улицы Притыцкого, некоторые поднялись на прилегающий холм и сидят на нём. Собравшиеся держат в руках красно-белые флаги и цветы, возлагают их к выходу из станции метрополитена, где образован стихийный мемориал. На брусчатке появилась огромная белая надпись: «Не забудем». Из-за митинга на Пушкинской площади образовались многокилометровые пробки.

Поводом для массовых протестов в республике послужили итоги выборов главы государства, которые состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская певица белорусского происхождения Диана Арбенина поддержала жителей Белоруссии и высказалась за прекращение насилия в стране.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов.