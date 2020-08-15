Жители Минска несут цветы к стихийному мемориалу погибшему в протестах

https://static.news.ru/photo/3a376e04-ded8-11ea-9c19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Жители Минска несут цветы к стихийному мемориалу в память о мужчине, который погиб во время массовой акции протеста в районе метро «Пушкинская» в белорусской столице.

Несколько сотен человек собрались утром 15 августа в районе «Пушкинской». Многие живой цепью стоят вдоль улицы Притыцкого, некоторые поднялись на прилегающий холм и сидят на нём. Собравшиеся держат в руках красно-белые флаги и цветы, возлагают их к выходу из станции метрополитена, где образован стихийный мемориал. На брусчатке появилась огромная белая надпись: «Не забудем».

Если в другие дни по утрам на манифестацию выходили в основном женщины и девушки, то 15 августа возле «Пушкинской» собрались люди разного пола и возраста, передаёт РИА Новости.

Неподалёку от метро в полдень пройдёт прощание с погибшим мужчиной. Как сообщало МВД, смерть наступила в результате разрыва пиротехнического снаряда у него в руке. Разорвавшееся устройство он хотел бросить в сторону сотрудников правоохранительных органов. В социальных сетях распространялись призывы прийти к месту прощания, но позже стали появляться сообщения с просьбой не мешать родственникам, а вместо этого собраться у метро «Пушкинская».

Как писал NEWS.ru, утром 15 августа площадь Независимости в центре Минска, где расположены здания правительства и Центризбиркома, впервые с момента выборов президента Белоруссии практически безлюдна. Сейчас ничто не напоминает о том, что накануне там прошла многотысячная акция протеста граждан, не согласных с итогами голосования. Движение пешеходов и автомобилей не ограничено, улицы чистые, сотрудников правоохранительных органов и спецтехники в окрестностях не видно. Мобильная связь и Интернет работают без перебоев. Не наблюдается протестных акций и на других улицах белорусской столицы.

Поводом для массовых протестов в республике послужили итоги выборов главы государства, которые состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победил в очередной раз действующий президент Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов.

При разгоне протестующих силовики применяли слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты. В ходе стычек пострадали десятки человек, задержаны более шести тысяч демонстрантов.