В Минске впервые за неделю спокойно и без протестов

https://static.news.ru/photo/8507e362-ded0-11ea-937f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Площадь Независимости в центре Минска, где расположены здание правительства и Центризбиркома, утром первого выходного дня с момента выборов президента Белоруссии практически безлюдна. Сейчас ничто не напоминает о том, что накануне там прошла многотысячная акция протеста граждан, несогласных с итогами голосования.

Движение пешеходов и автомобилей не ограничено, улицы чистые, сотрудников правоохранительных органов и спецтехники в окрестностях не видно. Мобильная связь и Интернет работают без перебоев, передаёт ТАСС.

Не наблюдается протестных акций и на других улицах белорусской столицы.

На пограничном контроле автомобильной трассы Москва — Минск обстановка также спокойная, очередей не наблюдается. Российские пограничники регистрируют пересекающих границу на основании трудового договора или по подтвержденному направлению на лечение в санаторий. Их белорусские коллеги, несмотря на ограничения, введённые из-за пандемии коронавируса, никаких специальных проверок не проводят.

Транспортные заторы на трассе до Минска отсутствуют.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах.

В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. Однако протестующих стало лишь больше, десятки предприятий по всей стране объявили о забастовке.

14 августа стало самым мирным днём протестов. Как писал NEWS.ru, на площади Независимости в Минске прошла массовая акция, впервые с начала протестов её участников не разгоняли силовики. В самом начале они даже опустили щиты, что вызвало позитивный отклик у граждан, которые всячески подчёркивали мирный характер их выступлений. Прибывшая к площади колонна спецтехники и военных так и не была задействована. Участники акции заявили, что намерены возвращаться к зданию правительства каждый день.