«Главное — останьтесь в живых»: Арбенина записала обращение к белорусам

https://static.news.ru/photo/8c5f9722-dee4-11ea-9574-fa163e074e61_660.jpg Диана Арбенина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская певица белорусского происхождения Диана Арбенина поддержала жителей Белоруссии и высказалась за прекращение насилия в стране.

Самое главное — останьтесь в живых. Физическую смерть не исправить. Мы, белорусы, — добрый, интеллигентный, щедрый и мягкий народ. Мы никогда не были захватчиками. У меня обливается сердце кровью, когда в моём любимом Минске на улицах — тела погибших. Я верю в справедливость. Бог не оставит белорусскую землю. Берегите себя, — говорится в обращении исполнительницы в Instagram.

Ранее блогер Юрий Дудь обратился к сотрудникам белорусских правоохранительных органов в связи с их жёсткими действиями на акциях протеста. Он призвал силовиков отказаться от насилия. Он отметил, что долгое время не хотел высказываться, так как живёт в другой стране, но «кипеш» стал слишком возмутительным и опасным.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. После того как были объявлены предварительные данные о победе действующего главы государства Александра Лукашенко, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. В первые дни протесты сопровождались жёсткими задержаниями. Известно по меньшей мере о двух жертвах. В дальнейшем градус напряжённости снизился, задержанных начали выпускать из изоляторов. В результате 14 августа стало самым мирным днём протестов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит в мирный характер протестов, которые проходили в течение всей недели. По его мнению, всё это часть хитроумного плана по свержению власти, писал NEWS.ru.