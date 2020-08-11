Юрий Дудь выступил с обращением к белорусским силовикам

https://static.news.ru/photo/4278654a-51f3-11ea-9a69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Блогер Юрий Дудь обратился к сотрудникам белорусских правоохранительных органов в связи с их жёсткими действиями на акциях протеста. Он призвал силовиков отказаться от насилия.

Он отметил, что долгое время не хотел высказываться, так как живёт в другой стране, но «кипеш» стал слишком возмутительным и опасным.

Как я понимаю, в Белоруссии интернет не работает, но VPN и прочие интернет-сарафаны творят чудеса, поэтому хочу написать короткое обращение к белорусским милиционерам, военным и прочим силовикам — хоть молодым, хоть старым. Я знаю, что кто-то из них нас смотрит, потому что не раз фоткался с ними, когда бывал в Минске, — написал он в Telegram.

Из Москвы за последние дни он увидел, как силовики стреляют в безоружных людей, даже тех, кто не участвует в акциях протеста. Также он обратил внимание на странное поведение кандидата в президенты Светланы Тихановской на видео с призывом отказаться от протестов, которое, по его мнению, выглядит как «постанова в обмен на освобождение». Кроме того, Дудь заметил, что журналисты другого государства пропадали на акциях — это, по его мнению, «какая-то совсем стыдная дичь для столицы мирного европейского государства».

По мне это не особо заметно, но я уважаю силу. Я понимаю, что без сильных пацанов и девчонок в погонах не может существовать ни одного нормальное государство. Но что-то мне подсказывает, что вы тренировали эту силу и становились суперменами не для того, чтобы калечить своих безоружных земляков. Если вы делаете это по собственной воле, полагаю, что вы не правы. Если вы делаете это по приказу начальства, то <...> надо слать такое начальство, — добавил он.

Блогер уверен, что перспектива президента страны Александра Лукашенко — ненависть собственного народа и изоляция от всех прогрессивных стран. В такой же ситуации окажутся люди, оказавшие ему поддержку.

Точно ли из-за не самого честного, не самого профессионального и — теперь очевидно — совсем не смелого мужика стоит лишать себя будущего? — отметил он.

Дудь выразил уважение всем, кто «поборол свой страх и заявил об этом», а также силовикам, которые больше не будут применять силу к своему народу.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более 2% избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.