https://static.news.ru/photo/60b07d98-295f-11ea-84ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Air Astana/facebook.com

Пассажиры казахстанской авиакомпании Air Astana уступали свои места для родственников тех, кто пострадал в авиакатастрофе в Алма-Ате.

В преддверии Нового года все рейсы полные. Мы вышли к населению, вышли на регистрацию в аэропорту Нур-Султана и просили, чтобы пассажиры уступили места для родственников пострадавших. К счастью, находились такие пассажиры. Им большая благодарность, — приводит его слова агентство «Казинформ».

Авиакомпания Bek Air, которой принадлежал рухнувший самолёт, отменила порядка 100 рейсов до 31 декабря. До выяснения обстоятельств произошедшего её деятельность приостановлена. На рейсы перевозчика до 31 декабря было продано 9157 билетов. Авиакомпания начала возвращать за них деньги пассажирам. Что касается тех, кто купил билеты с 3 по 10 января 2020 года (9785), — им предлагается рассматривать варианты перелёта на рейсах других авиакомпаний, а также на других видах транспорта. Авиакомпании Air Astana, SCAT и Qazaq Air при наличии свободных мест будут принимать на борт пассажиров Bek Air.

Трагедия произошла утром 27 декабря. Самолёт Bek Air выполнял рейс Алма-Ата — Нур-Султан. В аэропорту сообщили, что во время подъёма лайнер дважды зацепил хвостом взлётно-посадочную полосу. Затем судно накренилось, потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и врезалось в двухэтажное здание. Из расшифровки последних переговоров пилотов с диспетчерами следует , что лайнер готовился к взлёту в штатном режиме.

На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По уточнённым данным, погибло 12 человек. 28 декабря объявлено в Казахстане днём общенационального траура.

К расследованию привлекаются специалисты Международного авиационного комитета, а также сотрудники нидерландской компании Fokker Technologies, писал NEWS.ru.