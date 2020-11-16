Пашинян заявил о нежелании развязывать гражданскую войну

https://static.news.ru/photo/dddd948c-27dc-11eb-a24b-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что не стремится к развязыванию гражданской войны в стране после прекращения боевых действий в Карабахе.

Премьер отметил, что многие военнослужащие, которые возвращаются из Карабаха, хотят встретиться с ним. Он заявил, что согласен побеседовать с военными, поскольку эта встреча послужит доказательством того, что политическое руководство республики «не втягивалось в какие-то предательские игры».

Пашинян добавил, что военные возвращаются в Ереван без оружия, потому все разговоры о гражданской войне являются «манипулятивными», сообщает «Интерфакс».

Ранее высказывание премьер-министра Армении Никола Пашиняна в адрес протестующих посчитали призывом к гражданской войне. Руководитель офиса Пашиняна Вараг Сисерян подал заявление об отставке и вышел из партии «Гражданский договор». Ещё одна сторонница премьера Гаяне Абраамян заявила о своём уходе из парламента. Также полномочия сложили ещё два депутата Тагуи Товмасян и Вардан Атабекян.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В рамках договорённостей в Нагорном Карабахе будут размещены 1960 российских миротворцев.

Как писал NEWS.ru, Пашинян назвал себя ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, он понимает, что должен предстать перед «судом народа». Премьер также заявил о необходимости диалога с военными, оппозицией и правительством.