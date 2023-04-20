Пашинян заявил о готовности принять миссию ОДКБ в Армении

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Власти Армении готовы встретить и разместить на территории страны миссию ОДКБ, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян. Он подчеркнул, что деятельность миссии должна быть эффективной. По его мнению, это важно как для Армении, так и для самой организации, передает Sputnik Армения.

Мы выразили озабоченность, цель состоит в том, чтобы возможная миссия ОДКБ была эффективной. Это важно как для Армении, так и для региона. Работа в этом направлении продолжается, — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что Ереван ожидает от миссии ОДКБ более осязаемую помощь, нежели от миссии Евросоюза. Пашинян напомнил, что у ОДКБ существуют обязательства перед Арменией.

Ранее Пашинян назвал неуместным вопрос о выходе Армении из ОДКБ. По его словам, формулировать проблему необходимо с точки зрения «выхода ОДКБ из Армении». Он пояснил, что Ереван не хочет выходить из состава ОДКБ, однако организация оставляет свои позиции в стране.

До этого Ереван отказался принимать на своей земле учения Организации. Армянское Минобороны сообщило о нецелесообразности проведения маневров на территории республики. В сентябре Пашинян заявил, что Армения намерена в скором времени начать выход из Альянса.