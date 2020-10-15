Пашинян заявил о готовности к компромиссам с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/f22542f6-0efe-11eb-8518-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alain Pitton/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о приверженности московским договорённостям по Нагорному Карабаху.

И мы готовы на такие компромиссы, мы готовы на пропорциональные компромиссы, на которые готов Азербайджан, — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в Москве на трёхсторонних консультациях глав МИД Армении, России, Азербайджана были оговорены конкретные шаги, как восстановить переговорный процесс. Ереван готов пойти на такие шаги, чтобы решить нагорнокарабахский вопрос.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что премьер-министр Армении Никол Пашинян принимает решения по Нагорному Карабаху в состоянии психологического потрясения.