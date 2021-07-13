Пашинян уволил секретаря Совбеза Армена Григоряна

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян освободил от должности секретаря Совета безопасности Армена Григоряна и назначил его на пост первого заместителя министра иностранных дел республики, сообщает официальный сайт правительства.

В соответствии со статьёй 711 закона «Об образовании и деятельности Совета безопасности» освободить Армена Григоряна от должности секретаря Совета безопасности. <...> Руководствуясь частью 1 статьи 9 закона «Об общественной службе», назначить Армена Григоряна первым заместителем министра иностранных дел, — говорится в сообщении.

Григорян занял пост секретаря Совбеза после событий мая 2018 года. Тогда оппозиционный депутат Никол Пашинян стал премьер-министром страны. Сейчас у МИД Армении нет руководства, поскольку Ара Айвазян ушёл в отставку с поста министра вместе с тремя заместителями. Причиной этого решения стало несогласие с политикой премьера.

Ранее Пашинян заявил, что политический кризис в Армении завершён. Политик призвал все политические силы прекратить ругань и вернуться к нормальной работе. Он подчеркнул, что начинает политические консультации со всеми партиями, которые настроены на диалог. Политик заявил, что после парламентских выборов в истории Армении открывается новая страница, которую следует начать с консолидации национального потенциала и установления новых демократических ценностей.