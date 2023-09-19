Пашинян созвонился с Блинкеном по ситуации в Карабахе

Фото: U.S. Department of State

Энтони Блинкен, Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону ситуацию в Карабахе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщила пресс-служба правительства Армении. Стороны подчеркнули необходимость использовать международные механизмы деэскалации.

Обсуждалась ситуация в Нагорном Карабахе после нападения Азербайджана. Обе стороны подчеркнули недопустимость применения силы и необходимость использования международных механизмов деэскалации, — сообщает правительство.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве отметили, что будут наносить удары по военным объектам Армении. Отмечается, что о проведении антитеррористических мероприятий проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра.

В Кремле выразили обеспокоенность резкой эскалацией в Карабахе. Представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил, что главной целью сейчас является попытка убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов. Он подчеркнул, что российские военные находятся в контакте с армянскими и азербайджанскими представителями, возможны и контакты на высшем уровне.