Пашинян: РФ, ЕС и США не готовы признать независимость Нагорного Карабаха Пашинян: Москва, Брюссель и Вашингтон не готовы признать независимость Нагорного Карабаха

Фото: Federation Council of Russia/via Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Москва, Вашингтон и Брюссель не готовы признать независимость Нагорного Карабаха. Он добавил, что ни одна из перечисленных стран также не готовы признать Нагорный Карабах частью Армении. По его словам, армянская сторона «должна считаться с этим фактом».

Ни Москва, ни Брюссель, ни Вашингтон не готовы признать независимость Нагорного Карабаха. И никто из них не готов признать Нагорный Карабах также частью Армении, — сказал Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.

Он при этом указал на то, что подходы к решению проблемы у стран разные, но риторика не отличается.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук заявил, что и Азербайджан, и Армения стремятся к миру и процветанию, а этого невозможно достичь, находясь в конфликте с соседями. Об этом свидетельствует в том числе и то, что каждое обострение обстановки на границе Азербайджана и Армении, каждое использование неприемлемой одной из сторон терминологии или попытки входа новых участников тормозят переговорный процесс, но после паузы он возобновляется.