Пашинян провёл внеочередное заседание Совбеза по ситуации в Карабахе

https://static.news.ru/photo/60b05fde-0e2e-11eb-8064-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провёл внеочередное заседание Совета безопасности из-за ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Армении.

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна прошло внеочередное заседание Совета безопасности. Совбез обсудил действия и дальнейшие шаги по противостоянию азербайджано-турецкой террористической агрессии, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Помимо членов Совбеза в заседании приняли участие президент республики Армен Саркисян, спикер парламента Арарат Мирзоян и руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян.

Как писал NEWS.ru, Никол Пашинян заявил, что армянские военные отступают на северном и южном направлениях фронта в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, на линии фронта сейчас сложилась крайне тяжёлая ситуация. Политик подчеркнул, что обязан информировать граждан о произошедшем.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что вооружённые силы республики освободили «от оккупации» сёла Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, а также сёла Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке и Тагасер Ходжавендского района.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.