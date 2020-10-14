Армия Азербайджана освободила восемь карабахских сёл

https://static.news.ru/photo/235e6054-0e1a-11eb-bc27-fa163e074e61_660.jpg Фото: karabakh_azerbaycan/vk.com

Вооружённые силы Азербайджана освободили сёла Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, а также сёла Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке и Тагасер Ходжавендского района. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отважная азербайджанская армия освободила от оккупации сёла Гарадаглы, Хатунбулаг, Гараколлу Физулинского района, сёла Булутан, Меликджанлы, Кемертюк, Теке, Тагасер Ходжавендского района. Да здравствует азербайджанская армия! Карабах — это Азербайджан, — написал Алиев в Twitter.

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Как писал NEWS.ru, глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян признал, что азербайджанским военным удалось сильно продвинуться на ряде участков линии соприкосновения. В обращении к народу он отметил, что это произошло в результате нарушения перемирия, и призвал «весь армянский народ принять не только материальное, но и физическое участие в достижении нашей победы».

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.