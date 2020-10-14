Глава НКР признал продвижение войск Азербайджана на линии соприкосновения

https://static.news.ru/photo/29cb021a-0e08-11eb-bc54-fa163e074e61_660.jpg Араик Арутюнян Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян признал, что азербайджанским военным удалось сильно продвинуться на ряде участков линии соприкосновения. В обращении к народу он отметил, что это произошло в результате нарушения перемирия.

Наступил решающий момент, и сегодня я призываю весь армянский народ принять не только материальное, но и физическое участие в достижении нашей победы, — призвал Арутюнян.

Соглашение о перемирии было достигнуто в ночь на 10 октября в Москве в результате переговоров между главами МИД РФ, Азербайджана и Армении. Однако почти сразу и Баку, и Ереван начали обвинять друг друга в провокациях.

Сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал стороны немедленно встретиться по линии военных ведомств и согласовать контроль за прекращением огня.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер, писал NEWS.ru.