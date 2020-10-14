Пашинян: армянские силы отступают на северном и южном направлениях фронта

https://static.news.ru/photo/da1da86c-0e16-11eb-b419-fa163e074e61_660.jpg Фото: MoD of the Republic of Armenia/facebook.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армянские военные отступают на северном и южном направлениях фронта в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

На северном и южном направлениях наши войска имели определённые отступления. Противник изменил тактику, диверсионными вылазками пытаясь создать хаос в нашем тылу, — заявил Пашинян во время обращения к нации.

На линии фронта сложилась крайне тяжёлая ситуация. Политик подчеркнул, что обязан информировать граждан о произошедшем, сообщает «Интерфакс».

NEWS.ru писал, что Вооружённые силы Азербайджана освободили восемь карабахских сёл. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Ранее в Баку заявили об уничтожении двух систем С-300 в Карабахе. Азербайджанский лидер подчеркнул, что армянские подразделения получили тяжёлый урон. Было уничтожено 200 танков, 33 боевые машины были взяты в качестве трофеев.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.