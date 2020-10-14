Алиев заявил об уничтожении двух армянских систем С-300 в Карабахе

https://static.news.ru/photo/7e4ad6d0-0dfe-11eb-a6e3-fa163e074e61_660.jpg С-300 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджанские военные уничтожили две системы С-300 армянских войск. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Успешные военные операции Азербайджана по освобождению от оккупации успешно продолжаются. ВС Армении хотят расширить географию боестолкновений, привлечь ОДКБ в конфликт. Поэтому обстреливают населённые пункты с территории Армении, подстрекая нас на ответные меры. Но мы не принимаем мер против мирного населения, — заявил Алиев в интервью турецкому телеканалу Haber Turk.

Азербайджанский лидер отметил, что «ВС Армении получили тяжёлый урон». По его словам, помимо двух С-300, свыше 200 танков уничтожено, 33 танка взяты в качестве трофея.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Как писал NEWS.ru, ранее в Минобороны Азербайджана заявили, что у Баку нет военных целей и интересов на территории Армении.