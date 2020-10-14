Баку: у Азербайджана нет военных интересов на территории Армении

https://static.news.ru/photo/27d2166e-0dff-11eb-ad32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

У Азербайджана нет военных целей и интересов на территории Армении, заявили в азербайджанском военном ведомстве.

У Азербайджана нет никаких военных целей и интересов на территории Армении. Напротив, Армения, открывая огонь со своей территории по населённым пунктам Азербайджана, сознательно пытается расширить географию конфликта. Заявляем, что в целях обеспечения безопасности своего гражданского населения и населённых пунктов Азербайджан и впредь оставляет за собой право нейтрализовать легитимные военные цели, — приводит РИА Новости сообщение Минобороны Азербайджана.

Ранее NEWS.ru писал, что азербайджанские ВС нанесли удар по ракетным установкам в приграничных районах Армении, нацеленным на гражданские объекты на территории Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.